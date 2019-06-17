Близкие продюсера группы На-на смогли вернуть часть денег, полученных мошенником. Теперь решается судьба кота, которого выдавали за питомца Бари Алибасова.

Близкие продюсера группы "На-на" смогли вернуть часть денег, полученных мошенником. Теперь решается судьба кота, которого выдавали запитомца Бари Алибасова.Мужчина, который обманул помощника музыкального продюсера, пришел с повинной. Он рассказал, что очень нуждался в деньгах, поэтомуобещанные за поимку кота Бари Алибасова 800 тысяч вскружили ему голову.Незадачливый мошенник сегодня, 17 июня, сам связался с PR-директоромгруппы "На-На" Вадимом Горжанкиным и попросил урегулировать вопрос. Обманщик покаялся, извинился перед Бари Каримовичем и его близкими.Мужчина услышал о пропаже любимца продюсера – коте Чучеиз прессы. Он вспомнил, что у родственников на даче живет такой же канадскийсфинкс, и ему в голову пришла идея: выдать это животное за Чучу и получитьденьги, передает"По его словам, близкие мужчины быстропоняли, куда пропал их кот, которого зовут Осирис. Для этого было достаточноуслышать новости о Чуче. Видели неудачливого мошенника и соседи, когда онсадился с котом в машину. Родственники потребовали вернуть животное и обещалиобратиться в полицию, если этого не произойдет", – цитирует ГоржанкинаОтметим, что сам продюсер группы "На-На" пошел на поправку. отпущен врачами из столичной клиники. В настоящее время шоумен находится со своей супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Вскоре отправят в Казахстан на частном самолете.