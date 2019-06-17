Близкие продюсера группы На-на смогли вернуть часть денег, полученных мошенником. Теперь решается судьба кота, которого выдавали за
питомца Бари Алибасова.
Близкие продюсера группы "На-на" смогли вернуть часть денег, полученных мошенником. Теперь решается судьба кота, которого выдавали за
питомца Бари Алибасова.
Мужчина, который обманул помощника музыкального продюсера, пришел с повинной. Он рассказал, что очень нуждался в деньгах, поэтому
обещанные за поимку кота Бари Алибасова 800 тысяч вскружили ему голову.
Незадачливый мошенник сегодня, 17 июня, сам связался с PR-директором
группы "На-На" Вадимом Горжанкиным и попросил урегулировать вопрос. Обманщик покаялся, извинился перед Бари Каримовичем и его близкими.
Мужчина услышал о пропаже любимца продюсера – коте Чуче
из прессы. Он вспомнил, что у родственников на даче живет такой же канадский
сфинкс, и ему в голову пришла идея: выдать это животное за Чучу и получить
деньги, передает
"По его словам, близкие мужчины быстро
поняли, куда пропал их кот, которого зовут Осирис. Для этого было достаточно
услышать новости о Чуче. Видели неудачливого мошенника и соседи, когда он
садился с котом в машину. Родственники потребовали вернуть животное и обещали
обратиться в полицию, если этого не произойдет", – цитирует Горжанкина
.
Отметим, что сам продюсер группы "На-На" пошел на поправку. отпущен врачами из столичной клиники. В настоящее время шоумен находится со своей супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Вскоре отправят в Казахстан на частном самолете.