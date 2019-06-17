Шоумен Гарик Харламов не может прекратить генерировать шутки о программе Давай поженимся! Успокоить юмориста попыталась телеведущая Лера Кудрявцева.

Шоумен Гарик Харламов не может прекратить генерировать шуткио программе "Давай поженимся!" Успокоить юмориста попыталась телеведущая ЛераКудрявцева.Харламов, судя по всему, находится под впечатлением отток-шоу "Давай поженимся!" Первого канала и его ведущей Ларисы Гузеевой. Уженесколько месяцев Гарик Публикует в личном Instagram ролики, высмеивающиепрограмму и ее героев.На днях шоумен опубликовал свежую нарезку кадров из "Давайпоженимся!" Юморист опубликовал момент шоу, где Кирилл Терешин, известный каксинтольщик "Руки-базуки", знакомится с потенциальной возлюбленной. Молодойчеловек пытается произвести впечатление на девушку делая тазом резкое движениевперед. Следом идет кадр другого видео, где крупный мужчина отправляет Кириллав нокаут.Публикациюпрокомментировала ЛераКудрявцева. Телеведущая буквально взорвалась от восторга. "Гарик, остановись", – написала она и добавила плачущий от смеха смайлик.Отметим,что юморист просьбу телеведущей, судя по всему, пропустил мимо ушей. Онопубликовал новое юмористическое видео. В главной роли звезда "Давай поженимся!"Лариса Гузеева. С легкой руки она стала частью фильмаКвентина Тарантино"От заката до рассвета".