Шоумен Гарик Харламов не может прекратить генерировать шутки
о программе Давай поженимся! Успокоить юмориста попыталась телеведущая Лера
Кудрявцева.
Шоумен Гарик Харламов не может прекратить генерировать шутки
о программе "Давай поженимся!" Успокоить юмориста попыталась телеведущая Лера
Кудрявцева.
Харламов, судя по всему, находится под впечатлением от
ток-шоу "Давай поженимся!" Первого канала и его ведущей Ларисы Гузеевой. Уже
несколько месяцев Гарик Публикует в личном Instagram ролики, высмеивающие
программу и ее героев.
На днях шоумен опубликовал свежую нарезку кадров из "Давай
поженимся!" Юморист опубликовал момент шоу, где Кирилл Терешин, известный как
синтольщик "Руки-базуки", знакомится с потенциальной возлюбленной. Молодой
человек пытается произвести впечатление на девушку делая тазом резкое движение
вперед. Следом идет кадр другого видео, где крупный мужчина отправляет Кирилла
в нокаут.
Публикациюпрокомментировала Лера
Кудрявцева. Телеведущая буквально взорвалась от восторга. "Гарик, остановись", – написала она и добавила плачущий от смеха смайлик.
Отметим,
что юморист просьбу телеведущей, судя по всему, пропустил мимо ушей. Он
опубликовал новое юмористическое видео. В главной роли звезда "Давай поженимся!"
Лариса Гузеева. С легкой руки она стала частью фильма
Квентина Тарантино
"От заката до рассвета".