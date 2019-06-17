Актер с
негодованием высказался на своей странице в Instagram. Алексей Панин уверен, что
у многих россиян большие проблемы с интимной жизнью.
Актер с
негодованием высказался на своей странице в Instagram. Алексей Панин уверен, что
у многих россиян большие проблемы с интимной жизнью.
По его словам, люди в
России "по-прежнему заметно отстают в сексуальном развитии от европейцев".
Артист добавил, что не думал, что "до такой степени".
Алексей Панин отметил, что
у него складывается впечатление, что ряд комментаторов в его блоге никогда не
слышали про порнотемы. Их он сравнил с будто слезшими с пальмы первобытными
людьми.
Звезда
считает, что с "сексом у некоторой части нашего общества такие же большие
проблемы, какие были в СССР". В заключение Алексей Панин посоветовал своим
подписчикам изучить все разделы порносайтов, чтобы стать добрее.
Отметим,
что артист – любитель нетрадиционного секса. Пикантные ролики с его участием
можно с легкостью найти в Сети. Известен Алексей Панин и своими резкими
высказываниями в адрес соотечественников.
Напомним, в марте этого
года опубликовал несколько
постов в Instagram, в которых "обличил" россиян. Так, актер назвал некоторых из
них "обществом злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя".
И
это не единственный подобный случай. Раньше писал,
что Россия – гомофобная страна, погрязшая в нищете и коррупции, а остальные государства
смотрят на российских граждан как на дикарей.