Актер с негодованием высказался на своей странице в Instagram. Алексей Панин уверен, что у многих россиян большие проблемы с интимной жизнью.

Актер снегодованием высказался на своей странице в Instagram. Алексей Панин уверен, чтоу многих россиян большие проблемы с интимной жизнью.По его словам, люди вРоссии "по-прежнему заметно отстают в сексуальном развитии от европейцев".Артист добавил, что не думал, что "до такой степени".Алексей Панин отметил, чтоу него складывается впечатление, что ряд комментаторов в его блоге никогда неслышали про порнотемы. Их он сравнил с будто слезшими с пальмы первобытнымилюдьми.Звездасчитает, что с "сексом у некоторой части нашего общества такие же большиепроблемы, какие были в СССР". В заключение Алексей Панин посоветовал своимподписчикам изучить все разделы порносайтов, чтобы стать добрее.Отметим,что артист – любитель нетрадиционного секса. Пикантные ролики с его участиемможно с легкостью найти в Сети. Известен Алексей Панин и своими резкимивысказываниями в адрес соотечественников.Напомним, в марте этогогода опубликовал несколькопостов в Instagram, в которых "обличил" россиян. Так, актер назвал некоторых изних "обществом злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя".это не единственный подобный случай. Раньше писал,что Россия – гомофобная страна, погрязшая в нищете и коррупции, а остальные государствасмотрят на российских граждан как на дикарей.