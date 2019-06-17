Благодаря слаженным действиям сотрудников метрополитена и полицейских столичной подземки гражданину оперативно вернули утерянные деньги...

«В дежурную часть 7 отдела полиции УВД на Московском метрополитене поступила информация от полицейского, осуществлявшего охрану общественного порядка на станции метро «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро, об обнаружении в вестибюле станции бесхозного пакета сотрудником Службы безопасности ГУП «Московский метрополитен», внутри которого находятся денежные средства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе проверки установлено, что бдительный гражданин на станции метро «Октябрьская» обратил внимание на бесхозный пакет в вестибюле у касс, о чем сообщил сотруднику Службы безопасности ГУП «Московский метрополитен», дежурившему на станции. Сотрудник метрополитена незамедлительно вызвал полицейского. При визуальном осмотре пакета было установлено, что внутри него находятся денежные купюры. Полицейский, обеспечив сохранность денежных средств, незамедлительно передал пакет с деньгами дежурной по станции.Позднее к сотрудникам метрополитена обратился мужчина, который сообщил о том, что оставленный по собственной неосторожности пакет с крупной суммой денег принадлежит ему.Сотрудники полиции после просмотра камер видеонаблюдения, убедившись, что пакет принадлежит заявителю, вернули пропажу владельцу.Житель столицы выразил благодарность всем сотрудникам за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.Благодаря слаженным действиям сотрудников метрополитена и полицейских столичной подземки гражданину оперативно вернули утерянные деньги.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18