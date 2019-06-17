Телеведущая рассказала зачем легла под нож хирурга. Виктория Лопырева исправила дефект внешности.

Телеведущая рассказала зачем легла под нож хирурга. ВикторияЛопырева исправила дефект внешности.Знаменитость призналась, что перекроила себе нос. По еесловам, ринопластика была скорее необходимостью, нежели прихотью."Основная мотивация – возможность нормально дышать, у менябыло очень сложное искривление носовой перегородки, усугубившееся после травмы.Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала",– поделилась Виктория Лопырева.Телеведущая отметила, что во время диагностического осмотрадоктор выявил два искривления, а уже во время операции обнаружил третье. Хирург подарил Виктории свободное дыхание и убрали визуально заметные дефекты.А вот на липосакцию Виктория Лопырева так и не решилась. Былв жизни звезды период, когда она сильно поправилась – на 10 килограммов. Звездаотмечает, что в тот момент совсем не комплексовала по поводу лишнего веса. Болеетого, от поклонников не было отбоя."А сейчас смотрю на фотографии тех лет и удивляюсь. Лишнееподтверждение тому, что каждая женщина внешне красива по-своему, нет и недолжно быть жесткого стандарта, внутренняя гармония, уверенность в себе ихорошая энергетика гораздо важнее", – цитирует .Теледива отметила, что после долго не могла вернуться впрежнюю форму. Она перепробовала массу диет, которые оказались неэффективны. Врезультате создала собственную систему питания, котораяпозволила ей вернуть былые формы.