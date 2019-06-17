Телеведущая рассказала зачем легла под нож хирурга. Виктория
Лопырева исправила дефект внешности.
Телеведущая рассказала зачем легла под нож хирурга. Виктория
Лопырева исправила дефект внешности.
Знаменитость призналась, что перекроила себе нос. По ее
словам, ринопластика была скорее необходимостью, нежели прихотью.
"Основная мотивация – возможность нормально дышать, у меня
было очень сложное искривление носовой перегородки, усугубившееся после травмы.
Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала",
– поделилась Виктория Лопырева.
Телеведущая отметила, что во время диагностического осмотра
доктор выявил два искривления, а уже во время операции обнаружил третье. Хирург подарил Виктории свободное дыхание и убрали визуально заметные дефекты.
А вот на липосакцию Виктория Лопырева так и не решилась. Был
в жизни звезды период, когда она сильно поправилась – на 10 килограммов. Звезда
отмечает, что в тот момент совсем не комплексовала по поводу лишнего веса. Более
того, от поклонников не было отбоя.
"А сейчас смотрю на фотографии тех лет и удивляюсь. Лишнее
подтверждение тому, что каждая женщина внешне красива по-своему, нет и не
должно быть жесткого стандарта, внутренняя гармония, уверенность в себе и
хорошая энергетика гораздо важнее", – цитирует .
Теледива отметила, что после долго не могла вернуться в
прежнюю форму. Она перепробовала массу диет, которые оказались неэффективны. В
результате создала собственную систему питания, которая
позволила ей вернуть былые формы.