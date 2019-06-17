Москва готова организовать полноформатную встречу лидеров России и США даже накануне саммита стран Большой двадцатки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе Москва. Кремль. Путин.

Москва готова организовать полноформатную встречу лидеров России и США даже накануне саммита стран "Большой двадцатки". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".По его словам, со стороны США по этому вопросу пока нет никаких инициатив. Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп будут иметь возможность переговорить коротко во время саммита в Осаке."В данном случае нет никаких новостей. Никаких инициатив по-прежнему не следует из Вашингтона, — подчеркнул Дмитрий Песков. — Но здесь, наверное, надо очень внимательно следить за нюансами, потому что Трамп говорит: "Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами"."Может быть, он имеет в виду такие проходные встречи; как дипломаты говорят, "на ногах", — отметил пресс-секретарь президента РФ. — Но это, конечно, не полноформатная встреча, и обсудить тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так не удастся. Вот поэтому будем дальше смотреть".- Час икс существует для организации полноформатной встречи?- Ну, это может быть даже канун начала "двадцатки", но по крайней мере сейчас мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив с американской стороны не было".