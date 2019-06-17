Димашу Кудайбергену всего 25 лет, а он уже заслуженный деятель искусств Казахстана. За его плечами – победа на Славянском базаре в Витебске, участие в премии МУЗ ТВ, два аншлаговых концерта в Кремле и сотрудничество с Игорем Крутым. Кажется, молодого артиста все обожают. Однако блогер Гражданин Кадет, знаменитый резонансными выступлениями против Виталины Цымбалюк-Романовской, видит в этом тревожную тенденцию.

Димашу Кудайбергену всего 25 лет, а он уже заслуженный деятель искусств Казахстана. За его плечами – победа на "Славянском базаре в Витебске", участие в премии МУЗ ТВ, два аншлаговых концерта в Кремле и сотрудничество с Игорем Крутым. Кажется, молодого артиста все обожают. Однако блогер Гражданин Кадет, знаменитый резонансными выступлениями против Виталины Цымбалюк-Романовской, видит в этом тревожную тенденцию."Массовый психоз на почве фанатизма произошел у российских фанатов, – сообщил блогер. – Они предлагают провозгласить Димаша богом. Многие агностики готовы принятьэту веру"."Фанаты массово создают кулоны с образами Димаша, а по вечерам ставятсвечки возле его фотографий, молясь о здоровье певца, – отметил Гражданин Кадет. – Зависимость от кумира превращается массовую истерию. В глазах пользователей он стал святым, как говорят сегодня о Юле Началовой. Особенно это выгодно блогерам: ониполучают просмотры подписчиков и тысячикомментариев типа "бог", "ангел", "святой", "мы молимся за тебя".Гражданин Кадет убежден, что многим уже нужна помощь психолога, так как они перестали интересоваться реальной жизнью. "У типичного фаната Димаша утро начинается так: он встает, включает песню Димаша,потом ищет новости о Димаше, ходит по группам в социальных сетях, смотрит, что и кто сказал о певце. И не дай бог вам оскорбить Димаша – поклонники забросают камнями, заплюют и проклянут", – заверил блогер.Однако любовь к вокалисту и мультиинструменталисту из Казахстана вполне объяснима – талант налицо. Димаш поражает даже маститых критиков (что уж говорить о рядовых слушателях!) своим вокальным диапазоном, охватывающим пять октав – от нижней части баритонового регистра до самых высоких нот сопрано. А еще фанатов подкупает верность Кудайбергена национальным традициям и культуре, в частности владение домброй.