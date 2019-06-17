Димашу Кудайбергену всего 25 лет, но он уже - Заслуженный деятель искусств Казахстана. За его плечами – победа на Славянском базаре в Витебске, участие в премии МУЗ ТВ, два аншлаговых концерта в Кремле и сотрудничество с самим Игорем Крутым. Кажется, что молодого артиста все обожают. Но блогер Гражданин Кадет, знаменитый своими резонансными выступлениями против Виталины Цымбалбюк-Романовской, видит в этом тревожную тенденцию.

Димашу Кудайбергену всего 25 лет, но он уже -Заслуженный деятель искусств Казахстана. За его плечами – победа на "Славянском базаре в Витебске", участие в премии МУЗ ТВ, два аншлаговых концерта в Кремле и сотрудничество с самим Игорем Крутым. Кажется, что молодого артиста все обожают. Но блогер Гражданин Кадет, знаменитый своими резонансными выступлениями против Виталины Цымбалбюк-Романовской, видит в этом тревожную тенденцию."Массовый психоз на почве фанатизма произошел у российских фанатов Димаша, – считает Гражданин Кадет. – Они предлагают провозгласить Димаша богом, многие агностики готовы принятьэту веру"."Фанаты массово создают кулоны с образами Димаша, а по вечерам ставятсвечки возле его фотографий молясь за здоровье певца, – продолжает Кадет. – И эта зависимость от кумира превращается массовую истерию – в глазах пользователей он стал святым, как говорят сегодня и о Юле Началовой. Особенно это выгодно блогерам – ониполучают просмотры подписчиков и тысячикомментариев, типа, "бог, ангел, святой, мы молимся за тебя".Гражданин Кадет убежден, что многим поклонникам нужна помощь психолога, так как они перестаютинтересоваться реальной жизнью. "У типичного фаната Димаша утро начинается так: он встает включает песню Димаша ,потом ищет новости про Димаша, ходит по группам в социальных сетях и смотрит, что и кто сказал про певца. И не дай вам оскорбить Димаша – поклонники забросают камнями, заплюют и проклянут", – заверил Кадет.Но вообще-то любовь к этому молодому вокалисту и мультиинструменталисту из Казахстана вполне объяснима, ведь налицо явный талант. Димаш поражает даже маститых музыкальных критиков (что уж говорить о рядовых слушателях!) своим широким вокальным диапазоном, охватывающим пять октав – от нижней части баритонового регистра до самых высоких нот сопрано и свисткового таланта.Поклонников неизменно подкупает верность Кудайбергена национальным традициям, корням, культуре и владение им традиционными музыкальными инструментами, такими как домбра.