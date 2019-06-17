Злоумышленники в ночное время приехали на территорию стоянки и, пользуясь тем, что припаркованный транспорт находится без присмотра, сняли с автомашины аккумуляторы...

Сотрудники ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали жителей Зеленограда по подозрению в краже аккумуляторных батарей с автомашин.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 55-летнего мужчины о краже двух аккумуляторных батарей стоимостью 10 тысяч рублей с грузовой автомашины «Хендай», припаркованной на автостоянке на Озерной аллее.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на территории Зеленограда. Ими оказались 18-летний и ранее судимый 21-летний молодые люди.Как было установлено, злоумышленники в ночное время приехали на территорию стоянки и, пользуясь тем, что припаркованный транспорт находится без присмотра, сняли с автомашины аккумуляторы, погрузили их в личную машину и скрылись.В ходе дальнейшей работы с задержанными следствие установило еще 2 эпизода аналогичной противоправной деятельности. Ущерб в этом случае составил 10 тысяч рублей. Похищенное частично изъято.По данным фактам следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве и дознавателем ОД ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных противоправных деяний на территории округа.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31