Злоумышленницы посоветовали пожилой женщине купить у них три шубы, а на следующий день перепродать их в магазине, где якобы по хорошей цене у населения скупается верхняя одежда...

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки.В дежурную часть ОМВД России по Тимирязевскому району поступило заявление от 81-летней пенсионерки. Со слов заявительницы стало известно, что на Долгоруковской улице к ней подошли две неизвестные женщины. Они сказали, что уезжают за рубеж и срочно продают по заниженной стоимости оставшийся товар. Злоумышленницы посоветовали пожилой женщине купить у них три шубы, а на следующий день перепродать их в магазине, где якобы по хорошей цене у населения скупается верхняя одежда.Потерпевшая передала злоумышленницам свыше 400 тысяч рублей, получив вещи.На следующий день пожилая женщина поехала в указанный магазин, где узнала, что никакой товар с рук там не приобретают.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ореховом бульваре сотрудники уголовного розыска задержали одну из подозреваемых – 48-летнюю приезжую.Следствием ОМВД России по Тимирязевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов и на установление всех лиц, причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29