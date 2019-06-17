Известный
певец разместил на своей странице в Instagram провокационное видео. Алексей
Воробьев в нем похитил раздетого парня.
Известный
певец разместил на своей странице в Instagram провокационное видео. Алексей
Воробьев в нем похитил раздетого парня.
На кадрах
артист выступает в роли авантюриста, который подглядывает за тем, как
в мотеле переодевается неизвестный молодой симпатичный мужчина. Выгадав
момент, когда тот разделся до трусов, похищает его.
Зачем Алексею Воробьеву понадобилось
красть обнаженного незнакомца, для поклонников осталось загадкой. Вызвало у фолловеров
оторопь и то, что исполнитель следил за парнем так, как следят
за красивыми женщинами
Сам
музыкант признался, что опубликовал отрывок из нового клипа, но фантазия
подписчиков уже сильно разыгралась. Зная любовь Алексея Воробьева к модной
одежде, ряд фолловеров предположили, что он ворвался к молодому человеку,
чтобы украсть его трусы – может быть, это была эксклюзивная вещь.
"Как
Остап Бендер собирал стулья, ты собираешь трусы этих парней? Может, там
зашиты бриллианты?", "Понравились трусы", "Чтобы украсть его эксклюзивные
труселя", – высказались пользователи соцсети. Были и те, кто подумал, что превратился в героя-любовника, который хочет справиться со всеми
конкурентами: "Все ради женщин".
Ранее опубликовал еще одно провокационное видео
из того же клипа. В нем он похитил молодого парня из туалета, связав его. "В туалете у тебя коллекция из связанных мужиков,
скоро в городе их не останется, и ты станешь первым парнем на деревне", -
написал один из фолловеров.