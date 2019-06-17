Известный певец разместил на своей странице в Instagram провокационное видео. Алексей Воробьев в нем похитил раздетого парня.

Известныйпевец разместил на своей странице в Instagram провокационное видео. АлексейВоробьев в нем похитил раздетого парня.На кадрахартист выступает в роли авантюриста, который подглядывает за тем, какв мотеле переодевается неизвестный молодой симпатичный мужчина. Выгадавмомент, когда тот разделся до трусов, похищает его.Зачем Алексею Воробьеву понадобилоськрасть обнаженного незнакомца, для поклонников осталось загадкой. Вызвало у фолловеровоторопь и то, что исполнитель следил за парнем так, как следятза красивыми женщинамиСаммузыкант признался, что опубликовал отрывок из нового клипа, но фантазияподписчиков уже сильно разыгралась. Зная любовь Алексея Воробьева к моднойодежде, ряд фолловеров предположили, что он ворвался к молодому человеку,чтобы украсть его трусы – может быть, это была эксклюзивная вещь."КакОстап Бендер собирал стулья, ты собираешь трусы этих парней? Может, тамзашиты бриллианты?", "Понравились трусы", "Чтобы украсть его эксклюзивныетруселя", – высказались пользователи соцсети. Были и те, кто подумал, что превратился в героя-любовника, который хочет справиться со всемиконкурентами: "Все ради женщин".Ранее опубликовал еще одно провокационное видеоиз того же клипа. В нем он похитил молодого парня из туалета, связав его. "В туалете у тебя коллекция из связанных мужиков,скоро в городе их не останется, и ты станешь первым парнем на деревне", -написал один из фолловеров.