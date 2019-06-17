Американский актер Том Хэнкс на спор ограбил магазин сувениров. Видеозапись инцидента появилась в Сети.

Американский актер Том Хэнкс на спор ограбил магазин сувениров. Видеозапись инцидента появилась в Сети.Ведущий шоу Джимми Киммел предложил звезде "Форреста Гампа" выполнить неожиданное задание: прийти в магазин сувениров и украсть картонную фигуру самого себя. Том Хэнкс с энтузиазмом принял вызов.Артист забрал из лавки не только картонную фигуру, но и несколько статуэток "Оскара", передает "Говорит Москва". "Я – Том Хэнкс и я забираю эти статуэтки", – сказал актер, покидая магазин сувениров.Любопытный эпизод попал на видео. Пользователи пришли в восторг от остроумия знаменитости. "Обожаю его. Он замечательный актер", "Я чуть не умер от смеха. Какой он классный!", – написали комментаторы.