Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июня 2019 года.

Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июня 2019 года.По словам Владимира Фриске, средства исчезли, когда Жанна находилась на лечении в Майами. Якобы Дмитрий Шепелев взял у гражданской жены доверенность на операции с деньгами.После этого в течение двух недель с карточки артистки исчезли 15 миллионов, а позже еще пять. Возможно, это именно те деньги, которые звезде предоставила благотворительная организация "Русфонд".Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июня 2019 года, читайте в и специальных .