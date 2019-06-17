Элитные кобылы и жеребцы собрались на московском ипподроме на традиционные скачки на приз Радио Монте Карло. Пахло конским навозом, дорогим парфюмом и элитным шампанским. Дамы хвастались эксклюзивными шляпками, а господа спорили, где в этом сезоне лучше отдыхать – в Каннах или Нице. На главном светском мероприятии года побывал и корреспондент Дни.Ру.

Элитные кобылы и жеребцы собрались на московском ипподроме на традиционные скачки на приз "Радио Монте Карло". Пахло конским навозом, дорогим парфюмом и элитным шампанским. Дамы хвастались эксклюзивными шляпками, а господа спорили, где в этом сезоне лучше отдыхать – в Каннах или Нице. На главном светском мероприятии года побывал и корреспондент "Дни.Ру".Знать к этой выездке готовится загодя – тут строгий дресс-код. Господам надлежит быть в костюме светлых тонов, а дамам – непременно в шляпке. Высокие, с перьями, самодельные, дизайнерские – глаза разбегались от головных уборов. Но по элегантности многих гостей перещоголяла Алена Кравец.Посмотреть на потных, скачущих по ипподрому, жеребцов главная светская львица Москвы пришла одна. В самом деле – кто в Тулу ездит со своим самоваром! И грациозные скакуны довели ее до исступления – Алена болела, кричала, поддерживала."Платье на мне сегодня – собственного дизайна, а шляпка Анне Андреенко, – сообщила Кравец. – Вообще, шляпницы конкурировали за меня предлагая мне шляпки выгулять на скачках, но я остановила выбор именно на Ане, ее шляпа лучше всего сосчиталась с моим туалетом".Фотографов же больше интересовал не столько наряд, сколько подчеркнутые ими сексуальные формы Аленушки. Она в последнее время немного округлилась и кто-то при виде сзади ее даже перепутал с Ким Кардашян! "Какой сочный орешек!" – шептались возбужденные джентльмены.Памелла Андерсон о своей груди говорила, что она делает карьеру, а я просто вышла прогуляться. Ким же делает карьеру благодаря своим ягодицам. Ее тело и считается самым желанным в Голливуде, а за фотосессии она получает немыслимые гонорары. Но теперь, похоже, заморскую прелестницу может вполне подвинуть наша . Говорят, Ким застраховала свою пятую точку на 21 миллион долларов. Это по 10.5 миллионов на каждую половину. "Мне тоже есть, что беречь и чем гордиться, – улыбается Алена. – Так что тоже подумываю о страховке. И уж что-то, а удержать на ягодицах бокал с шампанским, как это удается Ким, я точно смогу!"