В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили о ликвидации пожара на балконах жилого дома на севере Москвы.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили о ликвидации пожара на балконах многоэтажного жилого дома на севере Москвы.Ночью 17 июня загорелись балконы на 9 и 10 этажах дома 9А на улице Адмирала Макарова в Войковском районе столицы.Общая площадь пожара составила 85 квадратных метров, передает РИА Новости.Жертв избежать не удалось — два человека погибли. Четырнадцать жильцов были эвакуированы, в том числе двое детей. Одному человеку потребовалась помощь медиков.