В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку Боинг-737 компании Аэрофлот, у которого во время полета дала сбой система кондиционирования. Авиалайнер совершал рейс из Милана.

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования. Авиалайнер совершал рейс из Милана.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиакомпании, о неисправности системы кондиционирования воздуха командир экипажа доложил в ходе полета.Ранее неподалеку от минского аэропорта командир запросил экстренное снижение, получил разрешение, снизился до 7 тысяч метров и продолжил полет. В результате самолет благополучно сел в Шереметьеве.