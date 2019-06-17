Кремль не намерен ослаблять хватку в конфликте с Минском. Бывший посол в Белоруссии Михаил Бабич указом Владимира Путина назначен заместителем главы Минэкономразвития. Это плохая новость для лидера братской республики Александра Лукашенко: за неполный год работы дипломат провел серьезную ревизию отношений двух стран и раскрыл каналы поставки санкционной продукции в Россию.
Кремль не намерен ослаблять хватку в конфликте с Минском. Бывший посол в Белоруссии Михаил Бабич указом Владимира Путина назначен заместителем главы Минэкономразвития. Это плохая новость для лидера братской республики Александра Лукашенко: за неполный год работы дипломат провел серьезную ревизию отношений двух стран и раскрыл каналы поставки санкционной продукции в Россию.
Президентский указ опубликован в понедельник, 17 июня, сообщает . Сообщается, что на новом посту дипломат будет курировать взаимодействие со
странами СНГ, в том числе строительство Союзного государства с Белоруссией.
"Он продолжит заниматься интеграционной тематикой,
координацией и организацией этой работы. У Бабича высокий уровень экспертизы в
этой области, который он сможет использовать для ускорения интеграционных
процессов", – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Эксперты пока высказываются о назначении Бабича со
сдержанным оптимизмом. Так, Telegram-канал "Белорусский гамбит"
отметил, что дипломат своим примером показал, что если уделять большое внимание
интеграционной повестке, то можно добиться на этом поприще серьезных успехов.
В свою очередь "Мониторинг BY" предположил, что
Бабич продолжит наводить порядок в товарно-денежных отношениях Москвы и Минска.
"Выловленные яблочки на границе и всяческая "санкционочка" – это
только верх айсберга", – пишут авторы канала.
На должности посла в Белоруссии Бабич работал восемь
месяцев, с августа 2018 по апрель 2019 года. Он показал себя активным и
коммуникабельным дипломатом: ездил по регионам, встречался с местными
активистами и прессой, давал интервью и объяснял позицию России по многим актуальным вопросам.
Бабич не понравился сразу. Поговаривают, что
Батька долго противился назначению Бабича. Вскоре после приезда в Минск у
дипломата начались конфликты с властями республики.
Бабич несколько раз приводил цифры, которые
доказывают, что экономика Белоруссии выживает лишь за счет российских дотаций,
чем вызывал раздражение . По некоторым данным, Батька неоднократно
обращался к своему российскому коллеге с просьбой отправить дипломата в
отставку.