Кремль не намерен ослаблять хватку в конфликте с Минском. Бывший посол в Белоруссии Михаил Бабич указом Владимира Путина назначен заместителем главы Минэкономразвития. Это плохая новость для лидера братской республики Александра Лукашенко: за неполный год работы дипломат провел серьезную ревизию отношений двух стран и раскрыл каналы поставки санкционной продукции в Россию.

Кремль не намерен ослаблять хватку в конфликте с Минском. Бывший посол в Белоруссии Михаил Бабич указом Владимира Путина назначен заместителем главы Минэкономразвития. Это плохая новость для лидера братской республики Александра Лукашенко: за неполный год работы дипломат провел серьезную ревизию отношений двух стран и раскрыл каналы поставки санкционной продукции в Россию.Президентский указ опубликован в понедельник, 17 июня, сообщает . Сообщается, что на новом посту дипломат будет курировать взаимодействие состранами СНГ, в том числе строительство Союзного государства с Белоруссией."Он продолжит заниматься интеграционной тематикой,координацией и организацией этой работы. У Бабича высокий уровень экспертизы вэтой области, который он сможет использовать для ускорения интеграционныхпроцессов", – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Эксперты пока высказываются о назначении Бабича сосдержанным оптимизмом. Так, Telegram-канал "Белорусский гамбит"отметил, что дипломат своим примером показал, что если уделять большое вниманиеинтеграционной повестке, то можно добиться на этом поприще серьезных успехов.В свою очередь "Мониторинг BY" предположил, чтоБабич продолжит наводить порядок в товарно-денежных отношениях Москвы и Минска."Выловленные яблочки на границе и всяческая "санкционочка" – этотолько верх айсберга", – пишут авторы канала.На должности посла в Белоруссии Бабич работал восемьмесяцев, с августа 2018 по апрель 2019 года. Он показал себя активным икоммуникабельным дипломатом: ездил по регионам, встречался с местнымиактивистами и прессой, давал интервью и объяснял позицию России по многим актуальным вопросам.Бабич не понравился сразу. Поговаривают, чтоБатька долго противился назначению Бабича. Вскоре после приезда в Минск удипломата начались конфликты с властями республики.Бабич несколько раз приводил цифры, которыедоказывают, что экономика Белоруссии выживает лишь за счет российских дотаций,чем вызывал раздражение . По некоторым данным, Батька неоднократнообращался к своему российскому коллеге с просьбой отправить дипломата вотставку.