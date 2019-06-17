Юлия Михалкова выложила в своем Instagram новый пост. Актриса Уральских пельменей открыла зрителям глаза на то, чему ей пришлось овладеть для участия в шоу.

Юлия Михалкова выложила в своем Instagram новый пост. Актриса "Уральских пельменей" открыла зрителям глаза на то, чему ей пришлось овладеть для участия в шоу.На снимке артистка сидит рядом с арфой. Под фото она написала, что мало кто знает, но специально для их выступлений она многому научилась: садиться на шпагат, ездить на скейте, говорить по-татарски, играть на арфе.Подписчики в комментариях высоко оценили таланты звезды "Уральских пельменей". "Это же круто! сколько у вас плюсов", "Умница! Всегда приятно на вас смотреть! Пример для подражания!", "Профессиональный рост или повышение квалификации. Вы замечательный и усердный член коллектива, еще и красивый. Премию!", – осыпали Михалкову комплиментами верные фанаты.Некоторые разочаровано отметили, что ни разу не видели, как артистка выполняет шпагат. Другие не поняли, зачем ей арфа и скейт. Но ответа никто так и не получил."А на гитаре слабо?", – шутливо поинтересовался активный пользователь сети.Напомним, долгое время Юлия встречалась с Игорем Даниловым – политиком и депутатом областной думы Свердловской области. Гражданские супруги жили душа в душу. Но в 2014 году союз распался по неизвестным причинам. Михалкова старается обходить тему личной жизни стороной и отказывается давать какие-то комментарии.