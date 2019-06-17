Бывший президент Украины Петр Порошенко, как известно, с горячительными напитками на короткой ноге. Политика регулярно видели в веселом состоянии на публичных мероприятиях. Об отношениях Порошенко с зеленым змием откровенно рассказал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, как известно, с горячительными напитками на короткой ноге. Политика регулярно видели в "веселом" состоянии на публичных мероприятиях. Об отношениях Порошенко с "зеленым змием" откровенно рассказал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.Порошенко все время своего президентства позиционировал себякак ярого патриота Украины. Реальность, как это частно бывает, сильноотличается от пафосных заявлений.По словам Саакашвили, бывший украинский лидер был убежден,что в Незалежной не умеют делать хорошее вино. Более того, рассказал политик,Порошенко ставил палки в колеса украинскому виноделию, отказываясь снизитьналоги для производителей.Это привело к тому, что местные виноделы оказались в тяжелыхусловиях: им нужно платить высокие пошлины и проходить сложную процедурурегистрации, сокрушается Саакашвили. Окружение Порошенко местное вино не пьет,и бывший украинский лидер следует примеру соратников, уверен экс-губернаторОдесской области.Как известно, неравнодушен к горячительнымнапиткам. В бытность президентом он не стеснялся появляться на публике ипроизносить речи подшофе. Со временем пьяными выходками политик отмечался всечаще, а к президентским выборам весной этого года и вовсе пошел вразнос: онстал буквально бросаться на людей и срывать с них шапки, хватать за нос и битьпо лицу.Врачи запретили Порошенко злоупотреблять алкоголем из-засостояния здоровья, но рекомендации медиков он игнорирует. Доктор медицинскихнаук Сергей Шепетько диагностировал у бывшего президента серьезный недуг -пограничное психическое расстройство личности.Но в окружении слухи о его алкогольнойзависимости опровергали и называли "российскими фейками". Соратникиполитика заявляли, что спиртное он почти не употребляет, максимум – можетпозволить себе пригубить шампанское.