Бывший президент Украины Петр Порошенко, как известно, с горячительными напитками на короткой ноге. Политика регулярно видели в веселом состоянии на публичных мероприятиях. Об отношениях Порошенко с зеленым змием откровенно рассказал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Бывший президент Украины Петр Порошенко, как известно, с горячительными напитками на короткой ноге. Политика регулярно видели в "веселом" состоянии на публичных мероприятиях. Об отношениях Порошенко с "зеленым змием" откровенно рассказал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Порошенко все время своего президентства позиционировал себя
как ярого патриота Украины. Реальность, как это частно бывает, сильно
отличается от пафосных заявлений.
По словам Саакашвили, бывший украинский лидер был убежден,
что в Незалежной не умеют делать хорошее вино. Более того, рассказал политик,
Порошенко ставил палки в колеса украинскому виноделию, отказываясь снизить
налоги для производителей.
Это привело к тому, что местные виноделы оказались в тяжелых
условиях: им нужно платить высокие пошлины и проходить сложную процедуру
регистрации, сокрушается Саакашвили. Окружение Порошенко местное вино не пьет,
и бывший украинский лидер следует примеру соратников, уверен экс-губернатор
Одесской области.
Как известно, неравнодушен к горячительным
напиткам. В бытность президентом он не стеснялся появляться на публике и
произносить речи подшофе. Со временем пьяными выходками политик отмечался все
чаще, а к президентским выборам весной этого года и вовсе пошел вразнос: он
стал буквально бросаться на людей и срывать с них шапки, хватать за нос и бить
по лицу.
Врачи запретили Порошенко злоупотреблять алкоголем из-за
состояния здоровья, но рекомендации медиков он игнорирует. Доктор медицинских
наук Сергей Шепетько диагностировал у бывшего президента серьезный недуг -
пограничное психическое расстройство личности.
Но в окружении слухи о его алкогольной
зависимости опровергали и называли "российскими фейками". Соратники
политика заявляли, что спиртное он почти не употребляет, максимум – может
позволить себе пригубить шампанское.