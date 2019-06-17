Известный продюсер осваивает Telegram. Яна Рудковская только создала собственный канал, но уже успела вступить в перепалку с обитателями соцсети.

Известный продюсер осваивает Telegram. Яна Рудковская толькосоздала собственный канал, но уже успела вступить в перепалку с обитателями соцсети.Знаменитость открыла собственный аккаунт в Telegram, которыйназвала "Голубь мира". Первым делом Яна Рудковская похвасталась новымдостижением. Оказывается, продюсер попала в рейтинг самых популярных персон вроссийских СМИ. Она оказалась на 31 строчке, уступив в том числе Ксении Собчак,Алле Пугачевой и Анастасии Волочковой."К слову за прошлый год, я дала всего 1 большое интервью,нотем не менее вошла в 30 -ку медиарейтингапо цитируемости и заняла почетное 29 место) Хотя я не пою и не танцую, яне кандидат в президенты)Боюсь даже представить мою строчку в медиарейтингеесли бы было все вышеперечисленное и в моем арсенале тоже (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – похвасталась ЯнаРудковская.Отметим, что бахвальство знаменитости тут же раскритиковали.Яне, как человеку новому в Telegram, более опытные пользователи попытались объяснить, что в этой соцсети саморекламасчитается моветоном. Более того, посты Рудковской сравнили с "оголтелой" ретушьюна фотографиях светских дам, мол, это такая же безвкусица."Яна, мы уже поняли,что вы – супер, но разнообразьте контент. Гном Гномыча что ли выложите вдомашней обстановке или Плющенко в вашем халате готовящим вам завтрак😸", – высмеял звезду аккаунт "Модныехроники Злой Киски".Между тем, Яна Рудковская нашла, что ответитьнедоброжелателю. Продюсер отметила, что получила уникальную возможность писатьпро себя любимую и не собирается упустить этот шанс."Ну и сравнивать официальную статистику российскогомедиарейтинга с "фейстюном на лицах светских ****" – это совсем уже ДЕТСКИЙ Сад,да и Плющенко в халате готовящий мне завтрак уже был представлен КонстантиномБогомоловым в фильма на 10-летии Татлера , сорри , но я не люблю повторяться, дорогуша",– набросилась на оппонента взбешенная Яна Рудковская.