Известный продюсер осваивает Telegram. Яна Рудковская только
создала собственный канал, но уже успела вступить в перепалку с обитателями соцсети.
Известный продюсер осваивает Telegram. Яна Рудковская только
создала собственный канал, но уже успела вступить в перепалку с обитателями соцсети.
Знаменитость открыла собственный аккаунт в Telegram, который
назвала "Голубь мира". Первым делом Яна Рудковская похвасталась новым
достижением. Оказывается, продюсер попала в рейтинг самых популярных персон в
российских СМИ. Она оказалась на 31 строчке, уступив в том числе Ксении Собчак,
Алле Пугачевой и Анастасии Волочковой.
"К слову за прошлый год, я дала всего 1 большое интервью,но
тем не менее вошла в 30 -ку медиарейтинга
по цитируемости и заняла почетное 29 место) Хотя я не пою и не танцую, я
не кандидат в президенты)Боюсь даже представить мою строчку в медиарейтинге
если бы было все вышеперечисленное и в моем арсенале тоже (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – похвасталась Яна
Рудковская.
Отметим, что бахвальство знаменитости тут же раскритиковали.
Яне, как человеку новому в Telegram, более опытные пользователи попытались объяснить, что в этой соцсети самореклама
считается моветоном. Более того, посты Рудковской сравнили с "оголтелой" ретушью
на фотографиях светских дам, мол, это такая же безвкусица.
"Яна, мы уже поняли,
что вы – супер, но разнообразьте контент. Гном Гномыча что ли выложите в
домашней обстановке или Плющенко в вашем халате готовящим вам завтрак😸", – высмеял звезду аккаунт "Модные
хроники Злой Киски".
Между тем, Яна Рудковская нашла, что ответить
недоброжелателю. Продюсер отметила, что получила уникальную возможность писать
про себя любимую и не собирается упустить этот шанс.
"Ну и сравнивать официальную статистику российского
медиарейтинга с "фейстюном на лицах светских ****" – это совсем уже ДЕТСКИЙ Сад
,да и Плющенко в халате готовящий мне завтрак уже был представлен Константином
Богомоловым в фильма на 10-летии Татлера , сорри , но я не люблю повторяться, дорогуша",
– набросилась на оппонента взбешенная Яна Рудковская.