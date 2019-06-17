Бывшая участница Дома-2 восхитила
россиян смелым фото. Алена Водонаева разместила его на своей странице в Instagram.
Бывшая участница "Дома-2" восхитила
россиян смелым фото. Алена Водонаева разместила его на своей странице в Instagram.
На снимке 36-летняя телезвезда позирует
практически обнаженной. Интимные части тела Алены Водонаевой прикрывает лишь расстегнутый
белый пиджак.
Поклонники телеведущей просто пришли
в экстаз от откровенного снимка знаменитости и осыпали ее хвалебными комментариями.
Причем, восхитились сексуальностью Алены Водонаевой и ее формами не только
мужчины, но и представительницы прекрасного пола.
"Какая вы шикарная!!! Насмотреться не
могу!!!", "Какая красивая Алена!", "Алена с годами все краше!", "Лучше
тебя – нет!!!", "Сейчас вы выглядите красивее и чувственнее... как-то по-другому",
"Фото просто бомбическое, Алена, ты супер", – прокомментировали кадр
подписчики звезды "Дома-2".
Ранее телеведущая раскрыла причины расставания с супругом. поведала, что разочаровалась в супруге – диджее Алексее Косинусе.
По словам телеведущей, решение развестись приняла она. Также звезда сообщила,
что официально ее брак еще не расторгнут.
призналась,
что тащила ответственность за семью на своих плечах и просто-напросто устала
быть сильной. Муж же, по ее словам, был сосредоточен только на творчестве,
а не на зарабатывании денег.