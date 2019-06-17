Бывшая участница Дома-2 восхитила россиян смелым фото. Алена Водонаева разместила его на своей странице в Instagram.

Бывшая участница "Дома-2" восхитилароссиян смелым фото. Алена Водонаева разместила его на своей странице в Instagram.На снимке 36-летняя телезвезда позируетпрактически обнаженной. Интимные части тела Алены Водонаевой прикрывает лишь расстегнутыйбелый пиджак.Поклонники телеведущей просто пришлив экстаз от откровенного снимка знаменитости и осыпали ее хвалебными комментариями.Причем, восхитились сексуальностью Алены Водонаевой и ее формами не толькомужчины, но и представительницы прекрасного пола."Какая вы шикарная!!! Насмотреться немогу!!!", "Какая красивая Алена!", "Алена с годами все краше!", "Лучшетебя – нет!!!", "Сейчас вы выглядите красивее и чувственнее... как-то по-другому","Фото просто бомбическое, Алена, ты супер", – прокомментировали кадрподписчики звезды "Дома-2".Ранее телеведущая раскрыла причины расставания с супругом. поведала, что разочаровалась в супруге – диджее Алексее Косинусе.По словам телеведущей, решение развестись приняла она. Также звезда сообщила,что официально ее брак еще не расторгнут.призналась,что тащила ответственность за семью на своих плечах и просто-напросто усталабыть сильной. Муж же, по ее словам, был сосредоточен только на творчестве,а не на зарабатывании денег.