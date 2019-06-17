За 80 тысяч евро во Франции продан первый рисунок художника Поля Гогена.

Швейцарские СМИ сообщили о продаже с аукциона торгового дома Rouillac в городе Монбазон департамента Эндр и Луара в центре Франции первого рисунка художника Поля Гогена за 80 тысяч евро, что превысило ожидания экспертов.По словам аукциониста Эмерика Руйака, это "первый известный рисунок" Поля Гогена. Исследование подтвердило подлинность работы, написанной в 1865 году, сообщает РИА Новости.Рисунок был выполнен при помощи китайских чернил и акварели на художественной бумаге компании Canson. 17-летний Гоген изобразил швейцарское шале Эрленбах-им-Зимменталь в регионе Бернского Оберланда в Швейцарии. Известно, что работа была сделана не с натуры, а по эскизам преподавателя по рисованию. Среди людей, смотрящих на воду, будущий художник изобразил и себя.Пока не установлено, кто стал обладателем рисунка, но известно, что победитель не находился в зале, а выиграл лот по телефону. По некоторым данным, работу приобрел французский бизнесмен, проживающий в Швейцарии.