Актер Станислав Садальский поддержал друга жизнеутверждающим
фото. Артист поздравил основателя группы На-на Бари Алибасова с поправкой.
Актер Станислав Садальский поддержал друга жизнеутверждающим
фото. Артист поздравил основателя группы "На-на" Бари Алибасова с поправкой.
В личном Instagram актер опубликовал архивное фото. На нем
запечатлены Стас Садальский и Бари Алибасов, а между ними стоит гроб и венок.
Причем артист показывает камере неприличный жест – средний палец.
"Чудо чудное произошло в Склифе, очень рад за Барика его
успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану👍🏾Спасибо
всем нам , кто за него сильно переживал, мы все мысленно посылали ему здоровья
и чудо произошло, все болячки отвалились и надеюсь скоро все попляшем с ним, на
30 летие На-На (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -
написал артист под снимком.
Напомним, семь лет назад Бари Алибасов репетировал свои
похороны. Знаменитый продюсер устроил фальшивое прощание в траурном зале крематория
и поминки. Основатель группы "На-на" с удовольствием слушал, как гости
произносили траурные речи и оплакивали якобы покойного.
Отметим, сейчас Бари Алибасов находится в одной из
московских больниц. Продюсер выпил средство для промывки труб. Близкие
знаменитости сообщали, что он случайно хлебнул прямо из бутыли.
Шоумен получил сильные ожоги внутренних органов. Медики погрузили Бари
Алибасова в медикаментозный сон, в котором он пробыл пять дней. Сейчас Бари Алибасов
уже пришел в себя, правда, у него есть сложности с ориентацией во времени.