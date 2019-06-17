Актер Станислав Садальский поддержал друга жизнеутверждающим фото. Артист поздравил основателя группы На-на Бари Алибасова с поправкой.

Актер Станислав Садальский поддержал друга жизнеутверждающимфото. Артист поздравил основателя группы "На-на" Бари Алибасова с поправкой.В личном Instagram актер опубликовал архивное фото. На немзапечатлены Стас Садальский и Бари Алибасов, а между ними стоит гроб и венок.Причем артист показывает камере неприличный жест – средний палец."Чудо чудное произошло в Склифе, очень рад за Барика егоуспехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану👍🏾Спасибовсем нам , кто за него сильно переживал, мы все мысленно посылали ему здоровьяи чудо произошло, все болячки отвалились и надеюсь скоро все попляшем с ним, на30 летие На-На (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -написал артист под снимком.Напомним, семь лет назад Бари Алибасов репетировал своипохороны. Знаменитый продюсер устроил фальшивое прощание в траурном зале крематорияи поминки. Основатель группы "На-на" с удовольствием слушал, как гостипроизносили траурные речи и оплакивали якобы покойного.Отметим, сейчас Бари Алибасов находится в одной измосковских больниц. Продюсер выпил средство для промывки труб. Близкиезнаменитости сообщали, что он случайно хлебнул прямо из бутыли.Шоумен получил сильные ожоги внутренних органов. Медики погрузили БариАлибасова в медикаментозный сон, в котором он пробыл пять дней. Сейчас Бари Алибасовуже пришел в себя, правда, у него есть сложности с ориентацией во времени.