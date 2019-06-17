С банковского счета певицы похищено 20 миллионов рублей.
Отец Жанны Фриске полагает, что деньги мог снять гражданский муж артистки телеведущий
Дмитрий Шепелев.
С банковского счета певицы похищено 20 миллионов рублей.
Отец Жанны Фриске полагает, что деньги мог снять гражданский муж артистки телеведущий
Дмитрий Шепелев.
По словам Владимира Фриске, средства исчезли, когда Жанна
находилась на лечении в Майами. Якобы Дмитрий Шепелев взял у гражданской жены
доверенность на операции с деньгами.
После этого в течение двух недель с карточки артистки исчезли
сначала 15 миллионов, а позже еще пять. Возможно, это именно те деньги, которые
звезде предоставила благотворительная организация "Русфонд".
Владимир Фриске также отметил, что новость о продаже особняка
Жанны в Подмосковье стала для него неожиданностью. По его словам, дом предлагали купить за 60 миллионов рублей.
Отец певицы считает, что реализовать имущество вокалистки
решил именно Шепелев. Владимир Фриске подчеркнул, что особняк поделен на три
доли, они принадлежат ему, его супруге и их внуку Платону. После он сообщил,
что имущество ребенка до его совершеннолетия не может быть продано даже его
отцом. Об этом отец заявил в эфире программы "Звезды сошлись"
телеканала "НТВ".
Напомним, не так давно часть долга перед
благотворительной организацией "Русфонд" была погашена. На счет общества были
переведены почти восемь миллионов рублей. Эти деньги, по слухам, Дмитрий Шепелев
выручил от продажи своей доли в доме.