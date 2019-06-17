С банковского счета певицы похищено 20 миллионов рублей. Отец Жанны Фриске полагает, что деньги мог снять гражданский муж артистки телеведущий Дмитрий Шепелев.

С банковского счета певицы похищено 20 миллионов рублей.Отец Жанны Фриске полагает, что деньги мог снять гражданский муж артистки телеведущийДмитрий Шепелев.По словам Владимира Фриске, средства исчезли, когда Жаннанаходилась на лечении в Майами. Якобы Дмитрий Шепелев взял у гражданской женыдоверенность на операции с деньгами.После этого в течение двух недель с карточки артистки исчезлисначала 15 миллионов, а позже еще пять. Возможно, это именно те деньги, которыезвезде предоставила благотворительная организация "Русфонд".Владимир Фриске также отметил, что новость о продаже особнякаЖанны в Подмосковье стала для него неожиданностью. По его словам, дом предлагали купить за 60 миллионов рублей.Отец певицы считает, что реализовать имущество вокалисткирешил именно Шепелев. Владимир Фриске подчеркнул, что особняк поделен на тридоли, они принадлежат ему, его супруге и их внуку Платону. После он сообщил,что имущество ребенка до его совершеннолетия не может быть продано даже егоотцом. Об этом отец заявил в эфире программы "Звезды сошлись"телеканала "НТВ".Напомним, не так давно часть долга передблаготворительной организацией "Русфонд" была погашена. На счет общества былипереведены почти восемь миллионов рублей. Эти деньги, по слухам, Дмитрий Шепелеввыручил от продажи своей доли в доме.