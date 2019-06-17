Известный пародист рассказал о самочувствии. Недавно Александр Песков перенес сложную операцию.

Известный пародист рассказал о самочувствии. НедавноАлександр Песков перенес сложную операцию.Артист поведал, что медики нашли у него серьезные сбои вработе поджелудочной железы. Александру Пескову пришлось лечь на стол хирурга.Медики трудились несколько часов, в результате проблему знаменитости удалось решить.Песков подчеркнул, что у него нет онкологическихзаболеваний. Александр не понимает откуда взялись слухи о том, что у него рак. Комик был шокирован, прочитав новости о себе."Я читал все это, будучи в больнице. Получается, что узналсвой диагноз из интернета. Подхожу к врачам и говорю: "Вот что пишут!" Медикименя успокоили: "Не читайте, не настолько все серьезно, как там написано!" Дажене хочу вспоминать об этом. Журналисты сами поставили диагноз, а все страдали,переживали и мучились. Близкие и родные волновались", – говорит Песков.Артист отмечает, что сейчас чувствует себя превосходно. Болезньзаставила знаменитость избавится от вредных привычек и пересмотреть свойрацион. Теперь ест только отварное и приготовленное на пару. Он ограничилсебя в употреблении спиртного и полюбил полезные йогурты."Моя болезнь случилась по вине нездорового образа жизни. Мы,артисты, не то едим и пьем, мало спим. Конечно, и стресс сыграл свою роль. Нобыл еще и другой момент. Теперь я понимаю, что обязательно надо ходитьпроверяться. Годы идут, а мы это не учитываем. Я не привык ходить в больницы,вот и запустил!" – цитирует .