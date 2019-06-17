Известный пародист рассказал о самочувствии. Недавно
Александр Песков перенес сложную операцию.
Известный пародист рассказал о самочувствии. Недавно
Александр Песков перенес сложную операцию.
Артист поведал, что медики нашли у него серьезные сбои в
работе поджелудочной железы. Александру Пескову пришлось лечь на стол хирурга.
Медики трудились несколько часов, в результате проблему знаменитости удалось решить.
Песков подчеркнул, что у него нет онкологических
заболеваний. Александр не понимает откуда взялись слухи о том, что у него рак. Комик был шокирован, прочитав новости о себе.
"Я читал все это, будучи в больнице. Получается, что узнал
свой диагноз из интернета. Подхожу к врачам и говорю: "Вот что пишут!" Медики
меня успокоили: "Не читайте, не настолько все серьезно, как там написано!" Даже
не хочу вспоминать об этом. Журналисты сами поставили диагноз, а все страдали,
переживали и мучились. Близкие и родные волновались", – говорит Песков.
Артист отмечает, что сейчас чувствует себя превосходно. Болезнь
заставила знаменитость избавится от вредных привычек и пересмотреть свой
рацион. Теперь ест только отварное и приготовленное на пару. Он ограничил
себя в употреблении спиртного и полюбил полезные йогурты.
"Моя болезнь случилась по вине нездорового образа жизни. Мы,
артисты, не то едим и пьем, мало спим. Конечно, и стресс сыграл свою роль. Но
был еще и другой момент. Теперь я понимаю, что обязательно надо ходить
проверяться. Годы идут, а мы это не учитываем. Я не привык ходить в больницы,
вот и запустил!" – цитирует .