Конфликт
возник между телеведущей и редакцией журнала Hello!, которым руководит
Светлана Бондарчук. Издание поместило на обложку снимок, на котором изображены Ксения
Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Конфликт
возник между телеведущей и редакцией журнала "Hello!", которым руководит
Светлана Бондарчук. Издание поместило на обложку снимок, на котором изображены Ксения
Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Обложку с
фотографией звездной пары, сделанном на фестивале "Кинотавр" в Сочи, журнал
опубликовал на своей странице в Instagram. Увидев пост, Ксения Собчак возмутилась.
"Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их
разрешения, прежде чем ставить на обложку", – написала Ксения Собчак под снимком.
Редакция журнала ответила на негодование знаменитости.
Телеведущей написали, что они вместе с
режиссером позировали фотографу журнала на публичном мероприятии. "Герои
красивых официальных светских выходов нередко украшают обложки "Hello!" во всем
мире – эту обложку мы сделали с большой любовью к вам", – выразили свое мнение
сотрудники глянцевого издания.
В ответ Ксения Собчак сообщила,
что они с Константином Богомоловым не позировали, а просто пришли вместе на светском
мероприятие. При этом звезда подчеркнула, что они ни от кого не скрываются, но
и не хотят афишировать свои отношения.
Кроме
того, Ксения Собчак упомянула, что сама много лет занимала должность главного
редактора и знает о необходимости согласовывать обложку с героями фото, даже
если это делается "с любовью".
Редакция "Hello!" не
промолчала: сообщили, что издание является еженедельным, и
обложки не согласуются с героями, когда речь идет о снимках с подобных светских
мероприятий. По словам сотрудников журнала, согласование проходят снимки,
сделанные на специальных фотосессиях.
Главный редактор "Hello!" Светлана Бондарчук пока не
прокомментировала ситуацию. Ряд пользователей соцсетей встали на сторону
журнала и посоветовали "сидеть дома", если она не хочет лишнего
внимания.