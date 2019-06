Конфликт возник между телеведущей и редакцией журнала Hello!, которым руководит Светлана Бондарчук. Издание поместило на обложку снимок, на котором изображены Ксения Собчак с режиссером Константином Богомоловым.

Конфликтвозник между телеведущей и редакцией журнала "Hello!", которым руководитСветлана Бондарчук. Издание поместило на обложку снимок, на котором изображены КсенияСобчак с режиссером Константином Богомоловым.Обложку сфотографией звездной пары, сделанном на фестивале "Кинотавр" в Сочи, журналопубликовал на своей странице в Instagram. Увидев пост, Ксения Собчак возмутилась."Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев ихразрешения, прежде чем ставить на обложку", – написала Ксения Собчак под снимком.Редакция журнала ответила на негодование знаменитости.Телеведущей написали, что они вместе срежиссером позировали фотографу журнала на публичном мероприятии. "Героикрасивых официальных светских выходов нередко украшают обложки "Hello!" во всеммире – эту обложку мы сделали с большой любовью к вам", – выразили свое мнениесотрудники глянцевого издания.В ответ Ксения Собчак сообщила,что они с Константином Богомоловым не позировали, а просто пришли вместе на светскоммероприятие. При этом звезда подчеркнула, что они ни от кого не скрываются, нои не хотят афишировать свои отношения.Крометого, Ксения Собчак упомянула, что сама много лет занимала должность главногоредактора и знает о необходимости согласовывать обложку с героями фото, дажеесли это делается "с любовью".Редакция "Hello!" непромолчала: сообщили, что издание является еженедельным, иобложки не согласуются с героями, когда речь идет о снимках с подобных светскихмероприятий. По словам сотрудников журнала, согласование проходят снимки,сделанные на специальных фотосессиях.Главный редактор "Hello!" Светлана Бондарчук пока непрокомментировала ситуацию. Ряд пользователей соцсетей встали на сторонужурнала и посоветовали "сидеть дома", если она не хочет лишнеговнимания.