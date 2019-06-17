Донбасские спецслужбы заявили, что знают все об убийцах лидера ДНР Александра Захарченко – их имена, место жительство, семьи.

Донбасские спецслужбы заявили, что знают все об убийцах лидера ДНР Александра Захарченко – их имена, место жительство, семьи.Один из сотрудников спецслужб рассказал Дмитрию Киселеву в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), что работу по ДНР в департаменте контрразведки службы безопасности Украины организует 2-й отдел, и причастные к совершению преступлений на Донбассе хорошо известны.Так, в подготовке теракта принимал участие помощник начальника департамента Сергей Моторин, служивший в Славянске. На его руках кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко.Также были названы имена: Владислав Долгозвяга, Андрей Мушта и их агенты — Андрей Байдал под псевдонимом "Швед", Андрей Отенко, Дамир Баштанников. Все они виновны в гибели невинных людей в Донбассе.Агенты Сергей Бешта, Владислав Зайцев сообщили о своих кураторах в СБУ. Это начальник департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад.