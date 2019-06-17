Находящаяся на западе Балкан Албания для многих остается terra incognita. Люди живут во власти стереотипов и почему-то считают, что у соседей этой страны и пляжи чище, и музеи интереснее, и еда вкуснее. Чтобы развеять мифы, корреспондент Дни.Ру при помощи туроператора TUI отправился в путешествие по загадочной и самобытной Албании.

Находящаяся на западе Балкан Албания для многих остается terra incognita. Люди живут во власти стереотипов и почему-то считают, что у соседей этой страны и пляжи чище, и музеи интереснее, и еда вкуснее. Чтобы развеять мифы, корреспондент "Дни.Ру" при помощи туроператора TUI отправился в путешествие по загадочной и самобытной Албании.ИсторияАлбании насчитывает не одну тысячу лет. В древности эти места населяли племенаиллирийцев, которые в 627 году до нашей эры основали здесь город Эпидамн,позднее переименованный завоевателями-римлянами в Диррахий. Его устройствомвосторгался Аристотель, тут жил в изгнании Цицерон, а после получения Албаниейнезависимости Дуррес, как теперь называется город, на три года стал ее столицей.Сегодня это одноиз самых живописных мест в стране. Его сердце – построенный еще во II веке античный амфитеатр. В разныевремена тут проходили бои гладиаторов, совершали богослужения ранние христиане(фрески древних храмов сохранились до сих пор!), а в 2004 году именно здесьпроходил финал конкурса "Мисс Мира", где корону победительницы получила нашасоотечественница Кристина Славинская.Из Дурреса досредневековой столицы Албании Круи доезжают примерно за час. Но провеститут можно целый день! Чего только стоит находящийся на высоте 557 метров надуровнем моря замок Розафа! Говорят, чтоон выдержал три крупных осады турок в 1450, 1466 и 1467 годах, но не былзахвачен врагом.Сегодня в его центре стилизованный под древнюю башню музей,посвященный национальному герою страны – Сканденбергу, который правил с 1443 по1468 гг. Именно он поднял восстание албанцев против Оттоманской империи, защищая свою землю от турков более 25 лет.Интересно,что культ Скандерберга в стране начался при коммунистах, которым надо было начто-то опираться в своей идеологии. Они, например, построили в городе Леже мавзолейСкандберга, хотя никаких его останков не сохранилось. А музей этого героя в Круебыл воздвигнут по проекту дочери Энвера Ходжи, который 44 года занимал пост Первогосекретаря ЦК Албанской партии труда. Дочь же была и автором здания музея диктатора вТиране, которые многие ошибочно принимают за его мавзолей. Сегодня оно – сзаколоченными окнами и расписанными граффити стенами – немое напоминание обистории, которой в Албании словно бы стесняются.Неподалекуот заброшенного музея находится мечеть Эфем Бей, которая уцелела во времякультурной революции в Албании, когда Ходжа объявил всех и сразу атеистам.Сохранился в Тиране и подземный бункер. "Кaждый житель – сoлдат, а наpод —армия", – говорил рyководитель маленького балканского государства. Он всю жизньготовился к нападению на свою страну и поэтому усыпал Албанию долговременнымиогневыми точек, убедив народ, что вокругодни враги, а постройка бункеров – забота руководителя о безопасности своегонарода. В итоге нa 1 квадpатный килoметр приxодилось в среднем 24 бyнкера, каждый на4-х жителей.Часть этих бункеров сохраняется до сих пор. Особенно их много – 3600 – на острове Сазани близ Дюрреса. До 2017 года это была секретная военнаябаза Министерства обороны, где имелось все необходимое на случай ядерной войны – тоннели,траншеи и вся бытовая инфраструктура для военных. Теперь же сюда на кораблях возяттуристов. Но привлекает их сюда не только желание увидеть заброшенные военные части и разгадать загадки коммунистическойАлбании, но и величественные горы, чистые пляжи и богатая история – в разныеэпохи остров Сазани находился во владении Рима, Османской империи, Греции,Италии и даже Германии.Говоря о Европе, стоит заметить, что ценыв Албании гораздо ниже, чем в центральной или северной части континента (бокал вина, бокалпива и стакан свежевыжатого сока в сумме – около трехсот рублей), отели и пляжисоответствуют самым высоким стандартам, а достопримечательностей столько, чтофотоаппарат не захочется убирать вовсе. Заснеженные горы, пальмовые рощи, памятники истории и архитектуры – дух захватывает!Но главное –искренность, душевность, теплота людей. Испокон веков вся жизнь албанцеврегулировалась сводом строгих правил под названием "Канун". И большая его часть посвященагостеприимству. Даже врага надлежало принять в доме так же сытно и радушно, каксамого дорогого гостя. Что уж говорить об иностранцах, которые привозят встрану деньги! Дружелюбное отношение к туристам сформировалась еще и потому,что долгое время страна была закрыта для путешествий и иностранцев здесьпрактически не было. Поэтому приезжающим тут везде и искренне рады.Задумывая путешествие по Албании, многие задаются вопросами: не опасно ли там, как вэтой прежде закрытой стране относятся к иностранцам, как там с едой? Всевопросы отпадают в первом же городе, куда попадаешь после пересечения границы сЧерногорией (многие туристы едут именно отсюда) – Шкодере. Тут на одной площадисоседствуют мусульманская мечеть, католический костел и православный храм,много смешанных семей, все праздники люди отмечают вместе независимо от религии.Впрочем, сам вопрос о вероисповедании албанцам покажется бестактным и странным – тут про это не говорят.Всех жителей этого государства объединяет не только толерантность, но открытость, теплота,искренность, душевность, непосредственность. Стоит незнакомым друг с другомалбанцам оказаться вместе, скажем, на пароме, так тут же начинаются песни, танцы,они угощают друг друга и спешат познакомиться. В наше циничное, прагматичное ижестокое время такие эмоции – на вес золота.Уже ради нихстоит приехать в Албанию.Чтобы оставитьв ней сердце.И вернуться.