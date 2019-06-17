Торговые войны охватывают все новые территории. Индия решила повысить пошлины на товары из США. Тарифы вступили в силу с воскресенья 16 июня.

Торговые войны охватывают все новые территории. Индия решила повысить пошлины на товары из США. Тарифы вступили в силу с воскресенья 16 июня.В списке — 28 позиций, в основном это сельхозпродукция. По оценкам экспертов, данное решение обойдется американским компаниям в 200-300 миллионов долларов, сообщает "Россия 24".Решение Нью-Дели о повышении тарифов — это ответ на действия Трампа, который с 5 июня исключил Индию из списка тех, кому представляются торговые льготы по Генеральной системе преференций.В 2017 году эта страна стала лидером по объемам беспошлинного экспорта в США в рамках программы — более пяти с половиной миллиардов долларов.Тем временем основные события разворачиваются на главном фронте торговых войн — между Вашингтоном и Пекином. 17 мая Конгресс США проведет публичные слушания по введению тарифов на импорт товаров из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.