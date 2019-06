Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени Рамат-Трамп (Высоты Трампа) в честь президента США.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США."Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", — написал Трамп в Twitter​​​.Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!