В интеллектуальных способностях президента Украины Владимира Зеленского начали сомневаться. Бывшего актера, который хвастается покупкой шаурмы и бегает по фонтанам, назвали тупой табуреткой.

В интеллектуальных способностях президента Украины Владимира Зеленского начали сомневаться. Бывшего актера, который хвастается покупкой шаурмы и бегает по фонтанам, назвали "тупой табуреткой".Резкое заявление было сделано на Всеукраинском фестивалеблогеров "Днепровский пост". По мнению бывшего заместителягубернатора Одесской области Зои Казанжи, Зеленский – "абсолютно тупая,беспринципная, недалекая, необразованная... табуретка".В способностях нового лидера Незалежной руководитьгосударством сомневаются и простые пользователи Сети. По их мнению, Зеленскомуне хватает серьезности.Так, бурю негодования вызвала пробежка президента черезфонтан в Мариуполе. Бывший актер выступил с речью на Театральной площади,собрался к машине, но вокруг него образовалась толпа. Политик не нашел ничеголучше, как вместе с охраной пуститься в бега через работающий сухой фонтан.Поступок Зеленского люди назвали легкомысленным. "Этовыглядит очень глупо", – написали комментаторы.Недовольные украинцы уже составляли петицию и требовалиотставки президента. Зеленский назвал инициативу граждан "определеннымтроллингом" и отказался ее рассматривать, хотя обращение собрало несколькодесятков тысяч подписей.На фоне сомнительных похождений нового украинского лидерарейтинг его партии продолжает падать. По результатам опроса социологическойгруппы "Рейтинг", поддержка партии Зеленского "Слуганарода" упала на 0,7%. За нее готовы проголосовать 47,5% украинцев, притомчто в конце апреля на президентских выборах бывший юморист получил 73% голосов.По всей видимости, граждане Незалежной разочаровываются вновом президенте. Вместо решения накопившихся проблем, Зеленский лакомитсяшаурмой, тренируется в спортзале и бегает по фонтанам.Одним из главных обещаний бывшего юмориста былоокончание войны в Донбассе. Вместо этого конфликт, кажется, разгорается с новойсилой. Накануне в районе Донецкого аэропорта произошел серьезный бой сприменением артиллерии.