В интеллектуальных способностях президента Украины Владимира Зеленского начали сомневаться. Бывшего актера, который хвастается покупкой шаурмы и бегает по фонтанам, назвали тупой табуреткой.
В интеллектуальных способностях президента Украины Владимира Зеленского начали сомневаться. Бывшего актера, который хвастается покупкой шаурмы и бегает по фонтанам, назвали "тупой табуреткой".
Резкое заявление было сделано на Всеукраинском фестивале
блогеров "Днепровский пост". По мнению бывшего заместителя
губернатора Одесской области Зои Казанжи, Зеленский – "абсолютно тупая,
беспринципная, недалекая, необразованная... табуретка".
В способностях нового лидера Незалежной руководить
государством сомневаются и простые пользователи Сети. По их мнению, Зеленскому
не хватает серьезности.
Так, бурю негодования вызвала пробежка президента через
фонтан в Мариуполе. Бывший актер выступил с речью на Театральной площади,
собрался к машине, но вокруг него образовалась толпа. Политик не нашел ничего
лучше, как вместе с охраной пуститься в бега через работающий сухой фонтан.
Поступок Зеленского люди назвали легкомысленным. "Это
выглядит очень глупо", – написали комментаторы.
Недовольные украинцы уже составляли петицию и требовали
отставки президента. Зеленский назвал инициативу граждан "определенным
троллингом" и отказался ее рассматривать, хотя обращение собрало несколько
десятков тысяч подписей.
На фоне сомнительных похождений нового украинского лидера
рейтинг его партии продолжает падать. По результатам опроса социологической
группы "Рейтинг", поддержка партии Зеленского "Слуга
народа" упала на 0,7%. За нее готовы проголосовать 47,5% украинцев, притом
что в конце апреля на президентских выборах бывший юморист получил 73% голосов.
По всей видимости, граждане Незалежной разочаровываются в
новом президенте. Вместо решения накопившихся проблем, Зеленский лакомится
шаурмой, тренируется в спортзале и бегает по фонтанам.
Одним из главных обещаний бывшего юмориста было
окончание войны в Донбассе. Вместо этого конфликт, кажется, разгорается с новой
силой. Накануне в районе Донецкого аэропорта произошел серьезный бой с
применением артиллерии.