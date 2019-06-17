Фигуранты, пытались избежать привлечения к административной ответственности, предлагая сотрудникам полиции денежное вознаграждение.

В начале июня текущего года инспекторами ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району, находившимися на маршруте патрулирования, был остановлен автомобиль марки «Газель». Водитель и пассажир транспортного средства в нарушение ПДД не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме этого, в ходе проверки полицейские установили, что транспортное средство эксплуатировалось с нарушением требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.Для составления протоколов об административных правонарушениях полицейские пригласили мужчину в служебный автомобиль.Желая избежать ответственности, нарушитель настойчиво предлагал госавтоинспекторам денежное вознаграждение. Предупреждение о том, что данные действия преследуются по закону, не повлияло на водителя.О данном факте полицейские проинформировали дежурную часть, после чего незаконные действия правонарушителя были пресечены.Аналогичное деяние было пресечено сотрудниками Отделения МВД России по Киржачскому району несколькими днями позже.Водитель автомобиля «ВАЗ», проигнорировавший требования об использовании ремней безопасности, пытаясь избежать привлечения к административной ответственности, предложил сотрудникам полиции денежное вознаграждение. Предупреждение о противоправности деяния на фигуранта не повлияло – денежную купюру он положил между сиденьями.Полицейские сообщили о данном факте в дежурную часть, после чего действия взяткодателя были пресечены.В настоящее время по данным фактам дознавателями Отделения МВД России по Киржачскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).