Первые заявления на получение российского гражданства поступили от бывших жителей Крыма и Севастополя.

Первые заявления на получение российского гражданства поступили от бывших жителей Крыма и Севастополя.По данным ТАСС, в МВД обратились 125 человек. Стать гражданами России по упрощенной процедуре могут украинцы, которые с рождения проживали на территории Севастополя и Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года. А также те, кто был незаконно депортирован еще из Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. Указ об этом подписал Владимир Путин.Кроме того, в апреле президент подписал закон о получении российского гражданства в упрощенном порядке жителями Донецкой и Луганской народных республик. По данным МВД, в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч заявлений. Первые паспорта вручили 14 июня.