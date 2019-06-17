Со дня смерти Юлии Началовой минуло уже три месяца. Родные и поклонники певицы до сих пор не могут оправиться от шока. В стрессовом состоянии пребывает и пресс-секретарь артистки Анна Исаева. Юля считала ее своей сестричкой.

Со дня смерти Юлии Началовой минуло уже три месяца. Родные и поклонники певицы до сих пор не могут оправиться от шока. В стрессовом состоянии пребывает и пресс-секретарь артистки Анна Исаева. Юля считала ее своей сестричкой."У меня с Виктором Началовым (отец певицы – Прим. ред.) сходятся мысли – нам всем кажется, что Юля в отьезде, – рассказала Анна Исаева. – Для него она как будто на гастролях. Для меня – будто улетела в Америку, она обычно летала туда надолго. Не могу представить себе, что ее нет на самом деле"."Помню, как узнала о трагедии – я ехала за рулем по Подушкинскому шоссе, в машине сидела дочь, это было днем 16–го марта, задолго до того, как об этом узнали остальные, – плачет Исаева. – Яркой вспышкой сказанная мне тихим голосом няни: "Аня, она умерла". Минута недопонимания. И вдруг мы кричим друг другу в трубку! Орем! У меня громкая связь в машине, моя дочь Марианна пугается, не понимает почему так кричат! Я навсегда запомнила поворот, на котором находилась в тот момент".Анна Исаева оказала родным покойной бесценную помощь во время похорон, поддерживает их и сегодня. А недавно умершая Началова во сне явилась своей "сестричке". "Весь сон я носила ее на руках. В прямом смысле. Вокруг галдели люди, их было много, а я уставала, присаживалась, и опять несла. Спросила у сведующих в чем смысл сна – ты, говорят, ее поддерживаешь. Понятно, что я всегда поддерживала, ее начинания при жизни, но теперь пришло время, и я поддерживаю ее во сне, а ее родные несут свой тяжелый, немыслимо тяжелый крест", – заключила Исаева.Это признание довело до слез многих поклонников . Они считают, что по-настоящему народная артистка с небес видит все и радуется, что у нее при жизни была такая верная подруга, такой талантливый пресс-секретарь и просто хороший человек.