ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Айсиной Надежды Михайловны, 15.09.1978 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Айсиной Надежды Михайловны, 15.09.1978 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 7 февраля 2011 года.Приметы: на вид 30 лет, рост около 160-165 см, нормального телосложения, волосы крашенные в светлый цвет, глаза светло-серые.Одежда: вязаный белый свитер, темно-серый пиджак, розовая куртка, короткая, серая бейсболка, синие джинсы, на ногах – черные сапоги.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29