Хотим предупредить Вас о том, что группу ВКонтакте нашего портала ForSMI.ru взломали! Доступ к ней не может быть восстановлен, поэтому анонсы от нас там больше не публикуются

Уважаемые коллеги!Хотим предупредить Вас о том, что группу ВКонтакте нашего портала ForSMI.ru взломали! Доступ к ней не может быть восстановлен, поэтому анонсы от нас там больше не публикуются.Но есть и хорошая новость – официальная страница на Facebook стабильно работает! Вы можете найти ее по названию Forsmi агентство анонсов для СМИ или по ссылке: https://www.facebook.com/Forsmi.agencyВсе самые интересные анонсы, как и всегда, ищите на сайте ForSMI!