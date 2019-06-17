Посредством системы электронной очереди граждане могут записаться в живую очередь или выбрать любое удобное для себя время приема по предварительной записи...

Посредством системы электронной очереди граждане могут записаться в живую очередь или выбрать любое удобное для себя время приема по предварительной записи, исходя из графика работы подразделения. С ее помощью можно также оценить качество работы сотрудников.Электронная система управления очередью позволяет оптимизировать работу подразделений по вопросам миграции. Работает система электронной очереди по следующему алгоритму:1. Находясь в зале обслуживания, гражданин на сенсорном экране терминала системы электронной очереди выбирает тип записи на прием: талон в живую очередь или запись на точное время (предварительная запись), далее выбирает нужную услугу, уточняет цель и этап оказания услуги, затем получает талончик, в котором указана очередность, после чего переходит в зону ожидания.2. Необходимо дождаться вызова на прием. На табло появится номер талона и номер окна, где будет вестись обслуживание, одновременно дублируется посредством речевого вызова.Электронная очередь позволяет вызывать посетителей автоматически, исключаются путаницы и попытки получить государственные услуги без очереди.В целях комфортного получения государственных услуг и уменьшения ожидания времени в очереди, при отсутствии возможности записи в живую очередь УВД по ТиНАО рекомендует осуществлять запись на точное время (предварительную запись) через терминал электронной очереди, Единый портал государственных услуг, по телефонам подразделения по вопросам миграции, а также непосредственно на приеме. Также за получением большинства популярных государственных услуг в сфере миграции можно обратиться в ближайший филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.Наряду с возможностью личного обращения напрямую в подразделения у жителей также имеется возможность получить государственные услуги посредством использования портала государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/Подать электронное обращение можно в любое время суток, праздничный и выходной день, через любое устройство, имеющее доступ к сети Интернет. Пользуясь возможностями портала, вы сами выбираете день и время, в которое вам удобно получить государственную услугу.Вся более подробная информация размещена на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (https://тинао.мск.мвд.рф ), а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79