Подача электричества в Аргентине после масштабного блэкаута наполовину восстановлена.

Подача электричества в Аргентине после масштабного блэкаута наполовину восстановлена. Об этом заявил президент страны, передает канал "Россия 24".В Южной Америке утром без электричества остались по меньшей мере 50 миллионов человек.В основном жители Аргентины и Уругвая, а также некоторых районов Парагвая, Чили и Бразилии.Остановлены поезда, не работает метрополитен. Что именно произошло, пока неясно. В электроэнергетической компании Аргентины сообщили о сбое, из-за которого свет отключился и в соседних странах.Правительство пообещало провести тщательное расследование.