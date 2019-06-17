Цель данного мероприятия - привлечение внимания взрослых к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения.
В рамках мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД и ПДН межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями общественного совета при ОМВД и активистами российского движения школьников организовали акцию «Мы за безопасное детство!».
Цель данного мероприятия - привлечение внимания взрослых к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдению скоростного режима, в особенности, при перевозке несовершеннолетних детей в салоне транспортных средств.
Сотрудники полиции и участники акции напомнили водителям о правилах при перевозке детей и разъяснили им функции детских удерживающих устройств. Особое внимание водителей было акцентировано на последствия пренебрежения детскими удерживающими устройствами. Автоинспекторы рассказали об ответственности, которая предусмотрена за данное административное правонарушение.
В завершении мероприятий всем участникам дорожного движения вручили листовки и буклеты с полезной информацией.