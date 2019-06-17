Цель данного мероприятия - привлечение внимания взрослых к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения.

В рамках мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД и ПДН межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями общественного совета при ОМВД и активистами российского движения школьников организовали акцию «Мы за безопасное детство!».Цель данного мероприятия - привлечение внимания взрослых к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдению скоростного режима, в особенности, при перевозке несовершеннолетних детей в салоне транспортных средств.Сотрудники полиции и участники акции напомнили водителям о правилах при перевозке детей и разъяснили им функции детских удерживающих устройств. Особое внимание водителей было акцентировано на последствия пренебрежения детскими удерживающими устройствами. Автоинспекторы рассказали об ответственности, которая предусмотрена за данное административное правонарушение.В завершении мероприятий всем участникам дорожного движения вручили листовки и буклеты с полезной информацией.