В восточной провинции Китая Цзянсу совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила четыре окаменелых следа динозавра.
В восточной провинции Китая Цзянсу на горе в городе Синьи совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила четыре окаменелых следа динозавра.
По предварительным данным, их возраст достигает почти 100 миллионов лет.
Палеонтологи уверены, что находка поможет в изучении вопроса распространения и эволюции групп динозавров Китая, относящихся к нижнему отделу мелового периода, передает РИА Новости.
В настоящее время исследователи вместе с местными властями занимаются вопросом защиты редкой находки.