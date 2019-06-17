Сразу три повода отмечают сегодня на большом спортивном празднике в Лужниках: XXX Всероссийский олимпийский день, 125-й день рождения Международного олимпийского комитета и торжественные проводы сборной России на Европейские игры в Минске.

Сразу три повода отмечают сегодня на большом спортивном празднике в Лужниках: XXX Всероссийский олимпийский день, 125-й день рождения Международного олимпийского комитета и торжественные проводы сборной России на Европейские игры в Минске.В программе праздничного утра — товарищеский футбольный турнир между командами Олимпийского комитета, его партнерами и другими участниками. Приз от Российского футбольного союза достался коллективу команды "Норникель".На соседних площадках было не менее интересно. Например, на "Забеге вслепую" бегали парами и в масках: так участники смогли ощутить, что чувствуют незрячие паралимпийцы на дистанции. Рядом в это время проходили показательные выступления по гимнастике цигун и греко-римской борьбе.Кульминацией дня стали проводы олимпийской команды России на II Европейские игры в Минске. Знамя на церемонии открытия понесет Артем Осипенко — семикратный чемпион мира по самбо. Через несколько дней спортсмены отправятся за новыми медалями и рекордами.Со словами напутствия выступили выдающиеся деятели российского спорта, а также главные партнеры Олимпийского комитета России. Старший вице-президент "Норникеля" Владислав Гасумянов напомнил о том, что в Минске у атлетов будет шанс не только вписать свое имя в историю спорта, но и познакомиться с ней поближе."Я вас приветствую от имени многотысячного коллектива горняков, шахтеров, металлургов "Норильского никеля" и хочу сказать, что мы разделяем ценности честной борьбы и лидерства. Мы вместе творим историю побед. Провожая нашу команду в Минск, хочу сказать, что вас там будет ждать уникальная выставка олимпийских артефактов, которую президент компании Потанин дал в управление международному олимпийскому университету. Всем удачи и больших успехов! Спасибо!"В преддверии летних Евроигр тепло вспоминали зимнюю Красноярскую универсиаду. Она стала очень важным событием не только для российского спорта, но и для жителей города и его окрестностей.Владислав Гасумянов выразил надежду, что вложения в инфраструктуру Красноярска не пропадут даром:“Когда мы готовились и провели первую зимнюю Универсиаду в Красноярске, компания вложила определенные средства, чтобы модернизировать фанпарк "Бобровый лог", реконструировать ряд улиц, набережных Красноярска для того, чтобы осветить Коммунальный мост, создать спортивный парк. Сейчас горожане получат современный курорт. Кроме этого, мы, конечно, заинтересованы, чтобы Министерство спорта, федеральные министерства использовали эту базу для проведения соревнований разного уровня.Праздник продолжается: c захватывающим шоу выступила сборная России по BMX, рядом в товарищеской схватке сошлись борцы сумо из России и Японии. Во всей красе показали себя представители новой олимпийской дисциплины — скейтбординга. Уже сейчас ведущие спортсмены этого и других летних видов спорта готовятся к своему главному старту — летним Олимпийским играм 2020 в Токио, до которых остался всего год.