Злоумышленники вводили в заблуждение граждан, после чего последние сообщали им реквизиты своих банковских карт...

«Следствием УВД по ЮЗАО завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств с банковских счетов, принадлежащих пожилым жителям столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования установлено, что трое участников организованной группы совместно с неустановленными лицами под видом сотрудников одного из банков осуществляли звонки на стационарные телефоны граждан преимущественно пожилого возраста. Фигуранты сообщали им недостоверную информацию о попытке незаконного списания денежных средств с их банковских карт, после чего просили назвать им реквизиты карт для устранения проблемы. Введенные в заблуждение граждане сообщали злоумышленникам требуемую информацию, после чего обнаруживали пропажу денежных средств со счетов.Установлено, что фигуранты причастны к 22 аналогичным противоправным деяниям. Общий ущерб составил около 1 миллиона 800 тысяч рублей.Сотрудниками ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое подозреваемых в возрасте от 24 до 30 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53