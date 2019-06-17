Злоумышленники с помощью специального оборудования наносили на поддельные запчасти гравировку с товарным знаком известной марки...

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации контрафактных деталей для автомобилей иностранного производства.Оперативники установили, что злоумышленники арендовали офисные и складские помещения на западе столицы и в городе Тольятти, где при помощи специального оборудования наносили на поддельные запчасти гравировку с товарным знаком известной марки. Данная продукция реализовывалась на территории данных регионов. Организатор группы дистанционно распределял роли между ее участниками, координируя их действия из Москвы.По данному факту СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ.В ходе двенадцати обысков, проведенных сотрудниками правоохранительных органов на территории столицы и в городе Тольятти, обнаружено и изъято свыше 7 тысяч единиц автомобильных запчастей с признаками контрафактности.В настоящее время троим мужчинам в возрасте от 32 до 45 лет предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве(495) 950-45-26