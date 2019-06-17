17.06.2019

2019-06-17 16:15:15

В Псковской области неизвестный обстрелял игравших в футбол подростков

В городе Великие Луки в Псковской области неизвестный открыл стрельбу по подросткам, игравшим в футбол на детской площадке. Один ребенок получил ранение и был срочно доставлен в больницу.



Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленника, сообщает со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.