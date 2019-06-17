В России за два года ликвидировано свыше 10 тысяч незаконных свалок отходов. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры РФ.

В России за два года ликвидировано свыше 10 тысяч незаконных свалок отходов. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры РФ.В понедельник в Хабаровске проходит круглый стол по вопросам охраны окружающей среды, в котором принимают участие прокуроры России и Китая, сообщает "Интерфакс".Как сообщил начальник Главного управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, в населенных пунктах, лесах и возле водоемов ликвидировано более 10 тысяч незаконных свалок отходов. В суды направлено 25 тысяч исковых заявлений о взыскании ущерба на сумму три миллиарда рублей.По словам представителя Генпрокуратуры, за этот же период удалось спасти десятки тысяч гектаров леса от нелегальных рубок и сберечь 300 редких исчезающих видов животных.Что касается экосистемы Дальнего Востока, то, как отметил Паламарчук, прокуроры России и Китая могут разработать комплекс совместных мероприятий для защиты экологии реки Амур, бассейн которой расположен на территории России, КНР, Монголии, КНДР и в которую ежегодно сбрасывается свыше 230 тонн химических веществ."Порой загрязнение реки Амур идет с сопредельной территории, потому что воды текут оттуда. Нам бы хотелось наработать комплекс совместных мероприятий для того, чтобы защитить реку Амур от загрязнений. Сегодня нам представилась возможность почерпнуть новое в законодательстве наших стран", — сказал Паламарчук в рамках круглого стола.Он отметил, что для надзора за экологией в Китае был создан специализированный орган прокуратуры по охране окружающей среды.