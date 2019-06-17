Певец не стал скрывать зависимости от супруги. Леонид Агутин
признался, что Анжелика Варум манипулирует им.
Певец не стал скрывать зависимости от супруги. Леонид Агутин
признался, что Анжелика Варум манипулирует им.
В личном Instagram Агутин опубликовал свежие снимки,
которые, судя по всему, сделаны в Венеции. На одном из них он запечатлен рядом
с женой – певицей Анжеликой Варум. Ниже артист поделился философскими
размышлениями.
"В сущности, мы живем ради наших воспоминаний, ибо жизнь
проходит очень быстро. Особенно тогда, когда хорошо", – написал Леонид Агутин.
Романтичный пост знаменитости заставил поклонников сделать
неожиданный вывод – певца назвали подкаблучником. "Леонид! Вы просто обычный
подкаблучник! Вам ли быть в печали?!" – отметил интернет-обыватель.
Леонид Агутин тут же нашелся с ответом. Он подтвердил, что Варум действительно загнала его под каблук. "Ну, насчет
подкаблучника спорить не возьмусь, а вот насчет обычного осмелюсь возразить", -
заметил артист.
Между тем, сама Анжелика Варум ранее рассказывала в
интервью, что ее брак с несколько раз переживал серьезный кризис.
Ходят слухи, что исполнитель периодически заводил романы на стороне. Артистка
недавно призналась, что не может отрицать сплетни об изменах.
"Ретушировать совместную жизнь и рассказывать, что все
двадцать два года были безоблачными и все, что о нас писали, – грязные
инсинуации, не хочу, потому что это неправда", – говорила супруга журналистам.