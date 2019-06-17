Певец не стал скрывать зависимости от супруги. Леонид Агутин признался, что Анжелика Варум манипулирует им.

Певец не стал скрывать зависимости от супруги. Леонид Агутинпризнался, что Анжелика Варум манипулирует им.В личном Instagram Агутин опубликовал свежие снимки,которые, судя по всему, сделаны в Венеции. На одном из них он запечатлен рядомс женой – певицей Анжеликой Варум. Ниже артист поделился философскимиразмышлениями."В сущности, мы живем ради наших воспоминаний, ибо жизньпроходит очень быстро. Особенно тогда, когда хорошо", – написал Леонид Агутин.Романтичный пост знаменитости заставил поклонников сделатьнеожиданный вывод – певца назвали подкаблучником. "Леонид! Вы просто обычныйподкаблучник! Вам ли быть в печали?!" – отметил интернет-обыватель.Леонид Агутин тут же нашелся с ответом. Он подтвердил, что Варум действительно загнала его под каблук. "Ну, насчетподкаблучника спорить не возьмусь, а вот насчет обычного осмелюсь возразить", -заметил артист.Между тем, сама Анжелика Варум ранее рассказывала винтервью, что ее брак с несколько раз переживал серьезный кризис.Ходят слухи, что исполнитель периодически заводил романы на стороне. Артистканедавно призналась, что не может отрицать сплетни об изменах."Ретушировать совместную жизнь и рассказывать, что вседвадцать два года были безоблачными и все, что о нас писали, – грязныеинсинуации, не хочу, потому что это неправда", – говорила супруга журналистам.