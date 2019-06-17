Более семи тонн сыра унесли и увезли с собой гости второго фестиваля, посвященного главному гастрономическому бренду региона. На сырные выходные в Костромскую область съехалось большое количество туристов.

Более семи тонн сыра унесли и увезли с собой гости второго фестиваля, посвященного главному гастрономическому бренду региона. На сырные выходные в Костромскую область съехалось большое количество туристов.В день проведения сырного фестиваля значительно вырос трафик на костромских дорогах, в основном за счет приехавших гостей. Так, каждая третья машина, следующая в субботу по мосту через Волгу, была с номерами другого региона. Это позволили определить камеры автоматической фиксации, подключенные к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».Самые распространенные – ближайшие Иваново и Ярославль, также среди лидеров Москва, Подмосковье, Владимир, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. По данным регионального навигационного центра, в первый день фестиваля переправу через Волгу пересекло более 6 тысяч машин с иногородними номерами.Среди гостей Кострома уже давно получила титул сырной столицы России. В программе каждой туристической группы неизменный пункт – посещение сырной биржи.«Сейчас каждый хочет увезти с собой не сувенирную тарелку, а какие-то продукты. Потому что люди поняли, что продукты, которые производятся в провинции, намного качественнее и вкуснее продуктов, которые можно купить в Москве в крупных магазинах. Это в очередной раз доказал фестиваль сыра. У палатки каждого производителя с утра и до самого вечера стояли очереди», - говорит президент ассоциации сыроделов Костромской области Валерий Катышев.По словам Катышева, слава костромского сыра настолько велика, что продукция производителей региона нуждается в реальной защите на рынке. Случаи, когда под видом костромского продают откровенный сырный фальсификат, к сожалению – не единичны, говорит руководитель ассоциации сыроделов. Честь качественного костромского продукта власти намерены защитить специальной маркировкой. Регион зарегистрировал товарный знак «Кострома – сырная».Фестиваль сыра второй год подряд становится своеобразным парадом достижений костромских сельхозтоваропроизводителей. Также свою продукцию на ярмарке презентовали предприятия и предприниматели из других российских регионов. Пожалуй, самый знаменитый гость среди сыроваров – Олег Сирота, основатель проекта «Русский пармезан», председатель союза сыроваров России.«Мы все рады привезти наши сыры в древнюю столицу сыроварения. На самом деле это место, откуда пошел сыр в Российской империи. И наши деды 150 лет назад смогли решить проблему импортозамещения. Они сначала научились варить сыры, потом накормили ими своих соотечественников, а затем вышли на экспорт. Если деды смогли, то и мы сможем, вернем былую сырную славу», - сказал Олег Сирота на открытии фестиваля.Кострома, которая стояла у основ отечественного сыроварения, за последний год выпустила на рынок более трех тысяч тонн сыра, примерно в полтора раза больше чем до введения санкций. Импортозамещение в действии на вкус смогли ощутить все гости сырного фестиваля. Только за последний год костромские производители наладили выпуск 11 новых видов сыров. Вохма теперь готовит свой фирменный «Малыш»» с пажитником и грецким орехом, Мантурово запустило линейку сыров для гурманов, один из новых видов буйские сыроделы посвятили восстановлению костромского кремля, а сыроварня в Волгореченске теперь поставляет на прилавки «Камамбер из коровьего молока» и «Камамбер из козьего молока».Область оказывает сыроделам максимальную поддержку в техническом перевооружении. Заводы региона за последние годы вложили в модернизацию более 400 млн рублей. В сентябре прошлого года новая сыроварня открылась в Макарьевском районе.Фестивальная программа стала еще и площадкой для обсуждения перспектив развития отрасли. С производителями встретился губернатор Костромской области Сергей Ситников. По итогам встречи глава региона дал поручение разработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей, в том числе, при реализации инвестиционных проектов.«Такой очень конструктивный подход, такая хозяйственная рука. Глава региона прекрасно понимает, откуда появляются деньги, куда они идут, как они возвращаются потом в бюджет. Явно теперь в Костроме будет принята новая программа грантов поддержки фермеров. Будет развиваться бренд «Кострома – сырная». И для нас - это пример. Такого конструктивного диалога, пожалуй, не было за последнее время нигде. А я сейчас встречаюсь со многими руководителями. Я уверен, что с таким подходом Кострома станет великой сырной столицей», - прокомментировал итоги встречи председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.Одним из итогов сырных выходных в Костроме стали не только сытые гости фестиваля, а их оказалось более 30 тысяч человек и каждый смог поучаствовать в дегустациях. Но и объемы реализованной на ярмарке продукции – костромичи и гости фестиваля унесли и увезли с собой вкусный гостинец, вес которого превышает семь тонн.