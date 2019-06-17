Губернатор проинспектировал ход ремонтных работ в струнинском Больничном городке

Губернатор проинспектировал ход ремонтных работ в струнинском Больничном городкеГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин проинспектировал работу учреждений здравоохранения в городе Струнино, сообщает пресс-служба областной администрации.Глава региона посетил детскую поликлинику, где в начале 2019 года завершился капитальный ремонт. Также губернатор осмотрел городскую поликлинику для взрослых, построенную в первой трети XX века. В мае получено заключение о том, что проводить капремонт нецелесообразно из-за полного износа здания. Директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалёв сообщил, что все специалисты и профильные службы поликлиники будут переведены в один из корпусов Больничного городка. В будущем планируется построить новое здания для поликлиникиТакже Владимир Сипягин проинспектировал ход ремонта в струнинском Больничном городке, которого касалось поручение президента Владимира Путина по итогам прямой линии, состоявшейся 22 июня 2018 года. В прошлом году в Больничном городе был проведен капитальный ремонт трех зданий, а в 2019 году планируется отремонтировать еще два.«Сегодня я проверил ход выполнения поручения Президента России Владимир Путина — все работы ведутся в соответствии с графиком. Побеседовал также с несколькими пациентами в Больничном городке. К качеству проведённого ремонта и оказания медицинской помощи у них замечаний нет», — заявил Владимир Сипягин.