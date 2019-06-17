Активисты попросили помочь защитить парк от застройки

Активисты попросили помочь защитить парк от застройкиАктивисты записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь защитить парк «Дружба» во Владимире от застройки. Видеоролик опубликован на YouTube.В выходные в парке прошел концерт, организованный активистами, которые выступают против застройки территории парка. После концерта инициативная группа жителей записала обращение к президенту.«Сейчас под угрозой застройки оказался наш любимый парк «Дружба», — отметили активисты. — Так сложилось, что эта территория оказалась в частных руках, ее потихоньку выкупают застройщики и хотят нашу любимую зону отдыха застроить многоэтажками. Мы выступаем против этого и хотим, чтобы нам сохранили зону отдыха».Ранее владимирские общественники осмотрели микрорайон «Вышка», который граничит с «Дружбой» и пролегающей в этом районе «Лыжней Прокуророва». Напомним, выезд инициировали после того, как 5 апреля прошло расширенное заседание, где обсудили возможность застройки данной территории многоэтажками.