Международный авиакосмический салон начинается в пригороде Парижа Ле Бурже 17 июня. Среди российских компаний, которые примут участие в выставке - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Ростех.

Международный авиакосмический салон начинается в пригороде Парижа Ле Бурже 17 июня. Среди российских компаний, которые примут участие в выставке — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Ростех.Основным экспонатом ОАК станет самолет Бе-200, который может использоваться для пожаротушения, спасения и оказания экстренной помощи, мониторинга окружающей среды.Ростех впервые представит в Европе легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" в медицинской и VIP-комплектациях.Организаторы ожидают, что авиасалон (он продлится до 23 июня) посетят 322 тысячи человек. Шире всех будут представлены, помимо французских компаний, фирмы из США, Германии, Италии, Великобритании и Бельгии. На летном поле уже выстроились более 140 новых самолетов и вертолетов всех классов, на территории салона организованы 27 национальных павильонов, сообщает ТАСС.В прошлом году министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя изжили."Мы делаем больший акцент, например, на участие в китайских выставках, в Сингапуре, Бахрейне, Латинской Америке. Это наши рынки, мы туда поставляем свою технику, и мы в основном делаем акцент именно на этих рынках. Фарнборо и Ле Бурже для нас, честно говоря, всегда были престижем", — заявил он.